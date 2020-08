Teilores Sviftas "Folklora" jau piekto nedēļu numur 1 ASV

Sviftas pārsteiguma albums ASV nedēļas griezumā pārdots 98 000 vienību, liecina "Nielsen Music/MRC Data" apkopotie dati.

Šis ir Sviftas septītais numur 1 albums. Albums seko darbam "Lover" un 2017. gada ierakstam "Reputation" (skat. TVNET recenziju).

Platē Svifta sadarbojusies ar vairākiem alternatīvās mūzikas māksliniekiem, tajā skaitā Džastinu Vernonu (Justin Vernon) no apvienības "Bon Iver", Āronu Desneru (Aaron Dessner) no grupas "The National" un Džeku Antonofu (Jack Antonoff).

Vietu zemāk repera Pop Smoke pēcnāves albums - "Stars Aim for the Moon", bet top3 nemainīgi noslēdz repera Juice WRLD darbs "Legends Never Die", kas aktualizējies pēc tam, kad albumam pievienots jauns singls kopā ar kanādiešu mūziķi "The Weeknd" - "Smile".

"Juice WRLD" FOTO: publicitātes

4. vietā Ņujorkas Brodvejas mūzikla "Hamiltons" albums, bet 5. vietā kā jaunums repera Nasa albums "King’s Disease".

Video: Nas "Ultra Black".

Tikai 8. vietā Lasvegasas rokgrupa "The Killers" ar albumu "Imploding the Mirage".

Apvienotajā karalistē albums šonedēļ numur 1.

Grupas pirmais top10 albums "Hot Fuss" izdots pirms piecpadsmit gadiem.