Skutelis par tēva pieredzi: Astoņpadsmit gados tas nebija viegli, bet jaunajiem tēviem iesaku: "Nemīz!"

Tomēr, aizdomājoties dziļāk, Skutelis atzīst, ka nav bijis viegli un bijušas daudzas ķibeles. Bija jāpārplāno dienas kārtība, arī sanāca atsvešināties no draugiem. "Bet tagad, kad es gribu kaut kur iet un ko padarīt, - draugiem ir sadzimuši bērni. Viņi gribētu, bet nav vairāk, kas ar mani var dauzīties," secina Skutelis.

"Es varu gan iztaisīties par to, ka tad, kad piedzima pirmais bērns, es sēdēju mājās kārtīgs, gāju uz darbu, rotaļājos ar bērniem un nesu mājās naudu. Nebija tā. Man paralēli bija jāpabeidz vidusskola, spēlēju teātri paralēli, un visa ikdiena tādā mučkulī pagāja.

Viena ir apziņa, ka tev ir pienākumi, bet otra, ka tev ir tikai 18 gadi un šis vecums pieprasa atbilstošas darbības šim vecumam, un tas visbiežāk neiet kopā ar to apziņu un prātu, kas tev saka, kā vajadzētu...

"Esmu no Latgales, katolicisma garā audzināts, un vainas apziņa un prasme to kultivēt man ir liela. Ja sakliedzu uz bērniem, pēc tam jūtos vainīgs," par strīda momentiem ģimenē izsakās aktieris.

Vai komiķa arods un talants palīdz arī bērnu audzināšanā? "Nē, atnākot no darba, kas ir mana jautrība un asprātības, es mājās tāds vairs neesmu. Man tas atkal ir jāsaražo no jauna. Labāk izdarām to, kas ir jāizdara."