RD vēlēšanās startējušajām partijām jāiesniedz izdevumu deklarācijas

Minētajās deklarācijās jābūt norādītiem visiem partiju ieņēmumiem un izdevumiem, kas radušies laika posmā no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai, proti, no 7.jūlija līdz 29.augustam, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments, saņemts vai veikts maksājums.