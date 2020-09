Lai gan Latvijas iedzīvotāju uzmanība ir pievērsta notikumiem Baltkrievijā, paralēli Vidusjūrā notiek gandrīz tikpat spraigi notikumi. NATO dalībvalstis Grieķija un Turcija demonstrē viena otrai savus militāros muskuļus, bet Francija un Vācija aktīvi cenšas novērst jauna konflikta iespējamību. Kas ir šī saspīlējuma pamatā? Kāpēc par to būtu jārunā arī saistībā ar Latvijas drošību? Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā «Pasaule kabatā» diskutējām ar politologu Veiko Spolīti.

Visam pamatā ir apkārtējo valstu vēlēšanās iegūt potenciālos dabasgāzes resursus. Tomēr pastāv nesaprašanās par to, kur sākas un beidzas katras iesaistītās valsts Ekskluzīvā Ekonomiskā zona. Visaktīvāk cīņā par ietekmi piedalās Turcija un Grieķija, kuras jau ir paspējušas rīkot militāras mācības un raisīt diskusijas par iespējamu bruņotu konfrontāciju.

Turcijai netaisnīga liekas 1926. gadā noslēgtā jūras vienošanās ar Grieķiju, kura ir liegusi valstij ekonomisko darbību ap lielāko daļu to apskalojošo ūdeņu, bet atļāvusi to Grieķijai. Turcijai īpaši interesē Ekskluzīvā Ekonomiskā zona ap Kipru, kuras Ziemeļu pusi kontrolē tās atzītā valdība. Atēnu pašreizējās pozīcijas ir saistītas ar starptautisko tiesību normu aizstāvību Valsts ir parakstījusi ANO Starptautisko Jūras konvenciju un pievienojusies Starptautiskajai tiesai (abi šie elementi atzīst 1926. gada vienošanos). Savukārt, Turcija nav izdarījusi ne vienu, nedz otru un ir paudusi gatavību valdošo kārtību mainīt.

Tomēr konflikts nav tikai starp Turciju un Grieķiju un tajā savu spēli spēlē arī citas Vidusjūras valstis. Spolītis stāsta, ka Ēģiptes atbalstošo pozīciju Grieķijai var izskaidrot ar tās pretestību politiskā islāma grupējumam – «Musulmaņu brālība», kuru atbalsta Turcija. Tāpat arī Turcija un Ēģipte atbalsta pretējas puses kaimiņos notiekošajā Lībijas pilsoņu karā. Būtisks spēlētājs ir arī Izraēla, kura pagaidām ir ieinteresēta, lai pēc iespējas lielāks valstu skaits atzītu Jeruzālemi par tās galvaspilsētu un arī vēlas izmantot savu draudzību ar ASV, lai aizsargātu savas dabasgāzes atradnes un pretotos Turcijas mēģinājumiem mainīt valdošo Status Quo. Sava pozīcija ir Itālijai, kura no vienas puses sadarbojas ar Turciju Lībijā notiekošā pilsoņu kara kontekstā, bet no otras puses tā nebūt nav ieinteresēta, lai Vidusjūrā izceltos jauns militārs konflikts.

Spolītis norāda, ka viens no šķēršļiem ir pašreizējais Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans, kurš spēlē savu personisko spēli gan pats ar sevi, gan arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Spolītis piekrīt, ka Erdoganam ir nepieciešams spēlēt izlēmīga politiķa tēlu, jo tādā veidā ir iespējams iegūt atbalstu no vēlētāju puses. Tas, savukārt, pēdējos gados nemaz nav tik viegli. Tāpat Erdogana atbalsts «Musulmaņu brālībai» viņaprāt arī nepalīdz saspīlējuma atrisināšanai. Atbildot uz jautājumu, vai arī Grieķijai būtu jāuzņemas daļa atbildības par notiekošajām sadursmēm, Spolītis uzsver, ka tā dialogu veidot cenšas, bet Erdogana personības dēļ tas nav iespējams.

Tāpat viņš arī vērš uzmanību uz to, ka ASV arvien vairāk sāk atkāpties no reģioniem, kuri ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai un paļaujas, ka organizācija pati varēs tikt galā ar tajos esošajiem izaicinājumiem. Neskatoties uz to, pēdējā laikā ir krietni uzlabojušās ASV un Grieķijas attiecības. Tam par pamatu varētu būt gan Vašingtonas interese atrast noieta tirgu tās ražotajiem ieročiem, gan arī jautājums par grieķu diasporu ASV, uzskata politologs.