Protesti Baltkrievijā turpinās, un prezidents Aleksandrs Lukašenko turpina turēties pie varas. Kāda ir pagaidām esošā situācija, kas protestētājiem būtu nepieciešams Lukašenko gāšanai un kā tas viss atrisināsies? Portālam TVNET interviju sniedza Somijas Ārpolitikas institūta ES Austrumu kaimiņattiecību un Krievijas programmas direktors Arkādijs Mošess. Eksperts uzstājās Latvijas Ārpolitikas institūta rīkotajā diskusijā Transformation in Belarus: Implications for The West and Russia.