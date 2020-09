Latvija četriem kolumbiešiem atteikusi alternatīvo statusu

LSK pārstāve norādīja, ka augustā PMLP alternatīvo statusu piešķīra vienam klientam no Sīrijas. PMLP atteikumu par statusa saņemšanu saņēma četri klienti no Kolumbijas, bet divi - no Afganistānas. Savukārt trīs klienti no Krievijas un viens no Ķīnas saņēma negatīvu Administratīvās tiesas lēmumu par statusa piešķiršanu.