Ušakovs: Dombrovski no "Saskaņas" izslēdza nevis par brīvdomāšanu, bet par nepamatotu muļķību

"Godīgi, nevienam no jaunajiem, ne arī vecajiem "Saskaņas" biedriem nav bijis tāds atbalsts partijas iekšienē kā Slavam. Uz rokām ienesa un tālāk uz rokām arī nēsāja. Bet

"Būsim atklāti, Urbanovičs vienmēr ir bijis slavens ar savām pacietības spējām. Tomēr arī tās nespēja glābt. Vjačeslavu no partijas izslēdza ne par brīvdomāšanu vai neatkarību. Slaviku no partijas izslēdza par nemotivētu un nepamatotu muļķību," izteicās Ušakovs.

Kā ziņots, partijas "Saskaņa" Saeimas frakcija trešdien no savām rindām izslēdza otrdien no partijas izslēgtos Saeimas deputātus Dombrovski un Ļubovu Švecovu. Līdz ar abu deputātu izslēgšanu no frakcijas, "Saskaņa" parlamentā attiecīgi zaudēs divas balsis.