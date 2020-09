Tihanovska intervijā LTV: Jo tālāk no Baltkrievijas valsts atrodas, jo mazāk saprot situāciju

Viņa arī sacīja, ka no Eiropas Savienības sagaida adekvātu reakciju - individuālas sankcijas, kā arī Lukašenko leģitimitātes neatzīšanu.

Tāpat viņa pastāstīja, ka fiziski Lietuvā jūtas labi, jo atrodas brīvībā un kopā ar saviem bērniem. "Taču morāli, protams, ir ļoti slikti, jo es katru dienu pārdzīvoju to, kas notiek Baltkrievijā. Es saprotu, ka man ir jābūt tur, kopā ar viņiem. Bet tā apstākļi sakrita, ka man vajadzēja aizbraukt. Es katru minūti pārdzīvoju, īpaši sestdienās un svētdienās, kad cilvēki dodas demonstrācijās un viņus sagrābj un sit. Es pārdzīvoju par katru cilvēku," sacīja opozīcijas līdere.

Ar savu dzīvesbiedru Tihanovskai nākas sazināties ar advokāta starpniecību, jo krimināllieta, kas pret viņu ir izvirzīta, liedz viņam ar sievu runāt. "Tāpēc mēs sazināmies tiešām par tādām sadzīves lietām – par to, ka bērni pēc viņa skumst, pārdzīvo, īpaši jaunākā meitiņa katru dienu prasa, kad tētis atbrauks un kad mēs atgriezīsimies Minskā. Bērni ļoti grib mājās. Psiholoģiski tas viss ir ļoti smagi," skaidroja Tihanovska.

Viņa arī atkārtoti uzsvēra, ka negrasās piedalīties valsts prezidenta vēlēšanās: "Es vienmēr esmu uzsvērusi, ka tā nav mana vieta. Es saprotu, ka valsts ir dziļā ekonomiskā krīzē, un valsts ir jāvada cilvēkam, kurš var izvest to no šīs ekonomiskās bedres. Tam ir jābūt ļoti stipram cilvēkam, spēcīgam līderim, ar atbilstošām spējām. Tāpēc nē, es neplānoju [kandidēt]. To es nedarīšu."