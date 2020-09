No Saskaņas izslēgtais Dombrovskis apsver iespēju veidot jaunu politisko spēku

Uz jautājumu, vai jaunas partijas veidošanas gadījumā to nevajadzētu darīt tieši tagad, pirms nākamās Saeimas vēlēšanām, Dombrovskis atbildēja, ka "tas būtu diezgan loģiski". Tomēr viņš uzsvēra, ka šādus lēmumus nevēlas sasteigt, jo savā karjerā jau vairākkārt ir pieredzējis nepatīkamo sajūtu, kāda rodas, kad nākas pievilt vēlētāju.

"Dot cilvēkiem cerību, ekspektācijas - tas ir ļoti atbildīgs solis. Esmu bijis Zatlera reformu partijā, esmu redzējis no pirmajām rindām, ko tas nozīmē dot cilvēkiem cerību un pēc tam ļoti ātri viņiem sagādāt milzīgu vilšanos. Es neko tādu nevēlos pārdzīvot vēl vismaz vienu reizi savā dzīvē," sacīja Dombrovskis.

Politiķis atzina, ka ideju par jauna politiskā spēka dibināšanu ir pārrunājis ar kolēģiem, tomēr, lai arī entuziasms esot liels, ar to vien nepietiekot.

Kā ziņots, "Saskaņa" pagājušajā nedēļā no savām rindām izslēdza Dombrovski un Saeimas deputāti Ļubovu Švecovu. Viņi abi tika izslēgti arī no "Saskaņas" parlamenta frakcijas.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu. "Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja politiķis.