Valdis Dombrovskis veicis Covid-19 testu

Iepriekš bija plānots, ka ES komisāra amata kandidāta Dombrovska uzklausīšana Eiropas Parlamentā (EP) notiks 2.oktobrī. Runājot par to, vai Dombrovskis uzklausīšanā varēs piedalīties, Celmiņa norādīja, ka par to patlaban ir pāragri spriest, jo tas ir atkarīgs no otrā testa rezultātiem.