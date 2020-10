Būtībā amonija nitrāta minerālmēsli ir nedegoši. Līdz ar to tie nevar tikt aizdedzināti, kā arī to tvaiki vai putekļi nav sprādzienbīstami. Ar minerālmēslu pārkraušanu saistītajos riska scenārijos apskatīti apstākļi, kas var pasliktināt minerālmēslu īpašības, izraisot pat minerālmēslu eksploziju: augsta temperatūra, sajaukšanās ar organiskām vielām, ierobežota vide. Ņemot vērā, ka objektā nav siltuma avotu, kas varētu izraisīt amonija nitrāta minerālmēslu sadalīšanos, šāds risks plānā netiek izskatīts. Ierobežota vide amonija nitrāta minerālmēslu drošību apdraud tikai gadījumā, ja slēgtā vidē notiek amonija nitrāta sadalīšanās, kuras rezultātā radušos tvaiku iespaidā ierobežotajā tilpumā palielinās spiediens. SIA „Riga fertilizer terminal” tehnoloģiskās iekārtas, kurās atrodas amonija nitrāta minerālmēsli, tiek ekspluatētas atmosfēras spiediena apstākļos.

Minerālmēsliem būtu jāsaskaras ar naftas produktiem, turklāt vēl vajadzētu lielu sprādziena ierosinātāju. “Būtiskākais, lai amonija nitrāts nenonāk saskarē ar naftas produktiem un ugunsgrēkā.” Civilās aizsardzības pārvaldes vadītājs skaidro, ka dzelzceļa cisternas tiek marķētas atbilstoši ANO standartiem, lai no attāluma varētu noteikt, kāda viela tajās tiek pārvadāta. Līdz ar to glābšanas dienests var izvēlēties atbilstošu dzēšanas taktiku un evakuācijas plānu.

Postošākie ar amonija nitrātu saistītie negadījumi vēsturē

1911. gadā Opavas rūpnīca sāka amonija sulfāta ražošanu, taču 1. pasaules kara laikā Vācijai bija grūtības ar tam nepieciešamo sēra savienojumu iegūšanu, tādēļ paralēli tika ražots arī amonija nitrāts, kas salīdzinājumā ar sulfātu ir daudz higroskopiskāks (tāds, kas uzsūc mitrumu). Opavas rūpnīcas noliktavā tika uzglabāts amonija sulfāts un amonija nitrāts, kas svara un mitruma iedarbības rezultātā bija sablīvējies, un strādniekiem nācās lietot cirtņus, lai to sadalītu gabalos un izvestu no noliktavas. Tā kā pastāvēja risks, ka, skaldot sakrauto mēslojumu, tas varētu nogrūt pār strādnieku galvām, mēslojums tika drupināts ar nelielu dinamīta lādiņu palīdzību – tajos laikos tā bija ierasta prakse. Līdz liktenīgajai 21. septembra dienai noliktavās bija veikti vismaz 20 000 nelielu sprādzienu.

21. septembra rītā ar 22 sekunžu intervālu nogranda divi sprādzieni, kuru rezultātā noliktavas vietā palika vien 100 metrus plats un 19 metrus dziļš krāteris. Sprādzienu vilnis nopostīja 80% no visām Opavas ēkām, atstājot bez pajumtes aptuveni 6500 cilvēku. Postījumi tika nodarīti pat 25 km attālumā esošām celtnēm. Sprādziena radītie zaudējumi saskaņā ar “The New York Times” aplēsēm tā laika izteiksmē bija aptuveni septiņi miljoni dolāru.

Taču ar to katastrofa nebeidzās. Sprādziena rezultātā aizdegās amonija nitrāts netālu esošā “High Flyer” tilpnēs. Vairāku stundu garumā tā komanda centās pacelt enkuru un nogādāt kuģi drošā attālumā no ostas, tomēr tas viņiem neizdevās. 15 stundas pēc “Grandchamp” sprādziena eksplodēja arī amonija nitrāts “High Flyer” tilpnēs, iznīcinot blakusesošo kuģi, nogalinot divus cilvēkus un nodarot postījumus jau tā pussagrautajai ostai. Arī šis sprādziens bija iespaidīgs – piemēram, viena no “High Flyer” dzenskrūvēm piezemējās pilsētas nomalē pusotru kilometru no ostas.