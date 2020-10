Darbinieku veselība un drošība ir primārā, jo jebkura biznesa pamatā ir darbinieki

“Aktīvi strādājam, līdz ar to darbiniekiem nav nācies doties dīkstāvē. Esam ievērojuši stingrus drošības pasākumus – regulāri mērām darbinieku temperatūru, maksimāli samazinām savstarpējos kontaktus,” norāda Kļaviņš.

Jau pavasarī tika runāts par to, ka rudenī varētu sākties Covid-19 izplatības otrais vilnis. Šīs bažas izrādījās pamatotas, jo saslimstības rādītāji ir pieauguši, tādēļ ir jājautā, vai uzņēmums ir gatavs Covid-19 otrajam vilnim.

Runājot par to, vai šī krīzes situācija būs arī ko devusi nākotnei, Kļaviņš atbild, ka ārkārtējās situācijas laiks bija kā katalizators, kas veicināja iesākto procesu attīstību un daudz ātrāku ieviešanu. “Noteikti no šīs krīzes iziesim ar daudz efektīvākiem, pilnveidotiem digitālajiem paradumiem. Ja skatāmies uz mūsu biznesu, cilvēki noteikti ir vēlreiz izvērtējuši māju nozīmi savās dzīvēs – tā noteikti ir augusi. Jaunie paradumi – mācības un darbs no mājām, ilgstoša uzturēšanās mājās, ceļošanas ierobežojumi, visticamāk, palielinās mājokļu funkcionalitātes nozīmi,” skaidro Kļaviņš.