Ekoloģiskā katastrofa Kamčatkā: gubernators nosauc iespējamos cēloņus

Par ekoloģisko katastrofu Kamčatkā pirmie trauksmes zvanus sāka zvanīt vietējie sērfotāji, kuri pagājušās nedēļas sākumā sūdzējās par dīvainu ūdeni Halaktirskas pludmalē, kas atrodas Klusā okeāna piekrastē, Avačinskas līcī un veido 30 kilometrus garu vulkānisko iežu smilšu joslu apmēram pusstundas braucienā no Petropavlovskas-Kamčatskas. Daži no sportistiem stāstījuši par ādas apsārtumiem un iekaisušām acīm, bet vienam no viņiem – Artēmijam Jumatovam slimnīcā konstatēts acu radzenes pirmās pakāpes apdegums.