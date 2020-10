Jaunais prezidents Putins ar Klintonu apspriež "Kursk" traģēdiju: atslepenotā stenogramma

Atslepenotie dokumenti datēti ar 1999. līdz 2001. gadu. Sastādīšanas brīdī vairums no tiem bija slepeni. Putins šajā laikā ar Klintonu runāja gan kā Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) direktors, gan Krievijas Federācijas Drošības padomes sekretārs, gan prezidenta pienākumu izpildītājs, gan visbeidzot kā Krievijas prezidents.

Klintona un Putina 2000.gada 6.septembra tikšanās stenogramma

Klintons: Izsaku līdzjūtību par visu, ko jums nācies piedzīvot "Kursk" zaudējuma dēļ. Šādos gadījumos visa pasaule identificējas ar upuriem un viņu ģimenēm, bet es identificējos arī ar jums. Jums noteikti bija jāsamierinās ar to, ka tikāt apšaubīts. Tā vienmēr notiek. Pēc Oklahomsitijas [spridzināšanas] bija daudz jautājumu, vai ēka bija pietiekami labi aizsargāta un vai mēs ļāvām valstī iekļūt teroristiem. Mana sirds bija ar cilvēkiem jūrā, vienlaikus tā bija arī ar visiem pārējiem.

Putins: Man nebija neviena laba rīcības varianta. Bija jāizvēlas starp sliktiem un vēl sliktākiem variantiem. Daži cilvēki man teica - ja es nekavējoties būtu nosūtījis mazu zemūdeni un vismaz ar mazu iespējamību mēģinājis izglābt puišus, mani reitingi būtu uzlabojušies. Taču šādās lietās sabiedriskās attiecības nedrīkst būt prioritāte. Prioritātei jābūt patiesai cilvēku glābšanai.

Es novērtēju jūsu neviltoto atbalstu. Lai cik dīvaini tas arī liktos, pēc tam veiktajās aptaujās nebija redzams, ka incidents būtu atstājis iespaidu uz manu popularitāti. Taču manas lielākās bailes - ka kaut kas tāds varētu atkārtoties.

Klintons: Mēs tagad strādājam citā vidē. Ja Maskavā uzsprāgst ēka, ir tāda sajūta, it kā būtu iesaistīti jūsu radinieki, vai ja plūdu dēļ Mozambikā cilvēkiem jāmeklē patvērums kokos. Daudzējādā ziņā tas ir labi. Mums tas atgādina vienam par otra cilvēciskumu. Ir grūtāk būt naidā. Tomēr dažkārt līderim ir grūti rīkoties pareizi, jo tiek radītas ļoti spēcīgas emocijas.

Putins: Visas šīs katastrofas laikā mēs jutāmies bezspēcīgi. Šķiet, ka apkalpe nomira 60 līdz 90 sekunžu laikā. Mēs nevarējām to teikt radiniekiem, taču korpusā bija apmēram divus metrus plats caurums, kas applūdināja pirmos trīs zemūdenes nodalījumus. Es pat nezinu, kā mēs varam no turienes izdabūt līķus. Šajos ūdeņos ir daudz mencu; iespējams, ka miesa uz kauliem vairs nebūs palikusi. Mēs centāmies visai šai ažiotāžai nospiest bremzes, taču daži cilvēki ir dīvaini, viņi turpina to barot. Tas vienkārši tā ir.