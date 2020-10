"Neredzamajam" velobraucējam, kuru notrieca auto, kompensācija nespīd

Sadursme mazāk aizsargātajam braucējam beidzās ar smagām traumām, tomēr automašīnas šoferis uzstāja, ka velosipēdists pats izprovocējis avāriju, klaji ignorējot drošības normas un satiksmes noteikumus. To pēc tiesāšanās trijās instancēs arī izdevies pierādīt.

"Konkrētais ceļu satiksmes negadījums notika vasarā, naktī, kad ir tumšs, un tā velosipēdista lielākā kļūda bija tā, ka viņš nebija parūpējies par savu redzamību vispār nekādā veidā. Ne viņam bija atstarotājs, ne viņam bija kaut kādi lukturīši, ne viņam bija... Viņš vispār nebija parūpējies, lai viņš būtu kaut kādā veidā ieraugāms. Tiesā bija runa par to, ka it kā viņam būtu bijusi oranžas krāsas soma, bet šādas somas viņam nebija, ģērbies viņš bija viscaur pelēkā, tumšā apģērbā, tātad nebija nekādu lukturu. Principā viņš bija neredzams. Protams, apstākļos, kad velosipēdists neparūpējas, lai viņš diennakts tumšajā laikā būtu redzams, viņu tīri objektīvi grūti ieraudzīt laikus. Tiesas konstatējums bija saistīts ar to, ka autovadītājam nebija objektīvas iespējas laicīgi viņu ieraudzīt un attiecīgi reaģēt. Jo autovadītājs bija skaidrā, brauca ar atļauto ātrumu un, protams, būtu samazinājis šo ātrumu, ja būtu bijusi tāda iespēja," skaidro zvērināts advokāts Jānis Mucenieks.