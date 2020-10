Gatavojoties Rīgas maratonam, slēgs 11.novembra krastmalu

No šodienas plkst.20 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.