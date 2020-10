Partijām iespaidīgi tēriņi RD priekšvēlēšanu kampaņā

Iepriekš sauktās summas bija par reklāmu izvietošanu, kam kopumā tērēts ap 1,3 miljoniem eiro. Tomēr partijām bijuši arī citi tēriņi. Kopējie izdevumi pārsniedz 2,2 miljonus eiro. Liela daļa no tā - valsts, proti, nodokļu maksātāju nauda, kuru dabūja partijas, kas startēja pagājušās Saeimas vēlēšanās un ieguva vismaz 2% vēlētāju balsu. Tādēļ jo īpaši uzmanību raisa atsevišķas pozīcijas partiju deklarācijas, kas liek jautāt, vai nav pārmaksāts un par ko īsti maksāts?

Vēlēšanu uzvarētāji – “Attīstībai/Par!” un “Progresīvie” kampaņā ieguldīja visvairāk - 469,8 tūkstošus eiro, no kuriem 365,5 tūkstoši no “Attīstībai/Par!” maka un 104,2 tūkstoši – no “Progresīvo”. Otrajā vietā ar 360,7 tūkstošiem - “KPV LV”, kas domē tā arī nemaz netika. Pārējās partijas tērējušas ap 200 tūkstošiem un mazāk. Vismazāk – Rīcības partija, kas izdevumos deklarējusi 867 eiro.