Sazvērestība Q Anon ēnā jeb Tramps, sekss un „sarkanais oktobris“

Uzsveru, ka visa šī Q Anon teorija ir murgojums un tāpēc loģikas tajā nav, taču stāsts ir sekojošs. Ideja radās 2017.gada rudenī un tika publicēta interneta 4chan forumā kā kādas konspiratīvas jeb slepenas valsts/kustības deklarācija. Tās nosaukums tika piedāvāts sastāvošs no 2 jēdzieniem – burta Q (nozīmē mistiskāko alfabēta burtu) un vārdu „anon“ (nozīmē – anonīms). Tātad – mistiskais anonīmais. Anonīma iniciatīva sāka veidot jaunu “pasaules neredzamās valdības“ modeli un piedāvāja to tīmeklī. Bez interneta un sociālajiem medijiem šis “fenomens“ nebūtu piedzimis. Tātad izdomājums ir tas pats pieņēmums, kuru zinām no senseniem laikiem. Proti, tiek radīta perfekta vara, kas šajā pasaulē visu noteiks un apkaros visus tos, kas pašlaik ir pie varas jeb mītisko “slepeno valsti“. Tā būšot organizācija, kas sastāvēs no īpaši izvēlētiem/atlasītiem pārcilvēkiem un tās misija būs sākt episku cīņu ar pasaules ļaunumu: „izvirtušajiem liberāļiem“, „feministēm“, „holivuidas eliti“ un visiem tiem, kas pašlaik ir pie varas. Šo grandiozo cilvēces kauju vadīšot izcilākais no cilvēces personāžiem – Donalds Tramps. Ļaunie tiks sakauti un Tramps vienīgais to spējot paveikt. Pēc tam mēs visi tikšot iecelti saulītē. Tātad – kaut kas līdzīgs „visas pasaules komunisma uzvarai“ un „elektrifikācijai“.