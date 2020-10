Deputāti mudina Petravičas pārvaldīto ministriju būt proaktīvākai

Vienlaikus nākamgad, atšķirībā no līdzšinējiem un turpmākajiem gadiem, paredzēts, ka valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā izdevumi pārsniegs ieņēmumus.

Paredzēts, ka lielākā daļa jeb 67,11% no kopējā sociālā budžeta apmēra nākamgad tiks izmantoti pensijām, kas ir par 2,89% mazāk nekā šogad. Tikmēr 23,34% līdzekļu, kas ir par 1,34% vairāk nekā šogad, tiks izmantoti invaliditātes, maternitātes un slimības pabalstiem. Savukārt 6,69%, kas ir par 1,69% vairāk nekā šogad, tiks novirzīti nodarbinātības speciālajam budžetam.

Tāpat Kārkliņa informēja komisiju, ka Valsts darba inspekcija saskaras ar ievērojamu cilvēkresursu trūkumu. Pēc valsts sekretāra vietnieces paustā, inspekcijā ir vidēji līdz 20 vakancēm mēnesī. Līdz ar to paredzēts pārskatīt atalgojuma apmēru šajā iestādē.

TVNET jau ziņoja, ka, izpildot Satversmes tiesas spriedumu, LM pārskatījusi minimālo ienākumu sliekšņus, kas vienlaikus paredzēs arī izmaiņas vairākos pabalstos. Plānots, ka no nākamā gada minimālo ienākumu sliekšņi tiks sasaistīti ar ienākumu mediānu un tie nevarēs būt zemāki par 20% no pārskata gadā publicētās ienākumu mediānas, to paredz valdībā atbalstītie LM sagatavotie grozījumi vairākos likumos.