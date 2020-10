Osipova: Šis gads vairāk nekā jebkurš cits iezīmējis, ka politiķi ilgstoši atlikuši daudzu jautājumu risināšanu

Jaunā ST vadītāja norādīja, ka ir veseli "spriedumu seriāli", kad par vienu un to pašu jautājumu ST atgriežas vairākas reizes un likumdevējs tā arī to neatrisina. Viens no šiem jautājumiem ir piespiedu nomas attiecības starp zemes īpašnieku un uz tās uzceltā daudzīvokļu nama dzīvokļa vai mājas īpašnieku. Tā arī "tiesnešu algu lietai" bijušas četras sērijas, pauda Osipova, piebilstot, ka līdzīga situācija ir vēl virknē lietu.