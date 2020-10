Vai Latvijas rūpniecība tiešām sagrauta?

Augustā, kad Baltkrievijā sākās masu protesti pret rezultātu viltošanu prezidenta vēlēšanās, Latvijas piemēru sociālajos medijos sāka izmantot diktatora Aleksandra Lukašenko aizstāvībai. “Jūs kļūsiet par nabadzīgu valsti, ja iestāsieties apdauzītajā Eiropas Savienībā. Neticat? Atbrauciet uz Latviju, apskatieties!,” tā baltkrievus Facebook ievietotā video biedēja kāds it kā Latvijā dzīvojošs vīrietis. Tajā viņš apgalvoja, ka pēc iestāšanās ES Baltkrievijā tiks likvidētas zemnieku saimniecības, nebūs vairs savas piena ražošanas, arī gaļa un labība būs jāiepērk no citām valstīm – tieši tā notiekot Latvijā. Ar video dalījās vairāk nekā 20 000 cilvēku.

Vienlaikus cits pēc cita sociālajos medijos sāka parādīties ieraksti un savulaik Krievijas portālos jau publicēti foto ar graustiem – kādreizējām Latvijas PSR rūpnīcu ēkām. Tos pavadīja uzsaukumi baltkrieviem pamācīties no Latvijas. Ar vienu no šiem ierakstiem sociālajā medijā Twitter dalījās arī Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis, kas ievēlēts no Saskaņas, bet nu vairs nav partijā. Publicēdams pussagruvušu rūpnīcu attēlus, deputāts vaicāja: “Ko mēs varam iemācīt baltkrieviem?” Dombrovskis gan nepiebilda, ka vismaz “Radiotehnikas” ēka, kas redzama vienā no attēliem, ir nojaukta un tās vietā pašlaik būvē ķēdes veikalu. Vēlāk gan šie ieraksti no politiķa Twitter pazuda.