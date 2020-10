Helovīns tuvojas: kādēļ amerikāņiem radusies tradīcija grebt ķirbjus?

Ķirbju grebšanas tradīcija ir aizsākusies Īrijā, nevis ASV, kā sākotnēji varētu nodomāt. Šeit jau kopš 18. gadsimta cilvēki savu māju lieveņus pašās oktobra beigās un novembra sākumā esot rotājuši ar dažādiem dārzeņiem - kartupeļiem, bietēm, kāļiem un arī ķirbjiem - gluži tāpat kā mūsdienās ar ķirbjiem, tolaik cilvēki izgrebuši dārzeņu vidusdaļu un to vidusdaļā izgriezuši baisa paskata ģīmetni. Arī sendienās dārzeņos tika ievietota aizdegta svece, radot visai biedējoša paskata mājas rotājumu. Šīs tradīcijas aizsākumi ir meklējami īru folklorā, tai par pamatu kalpojusi kāda teika.

Īru teika stāsta par kādu vietējo pļēguru, kas apmānījis pašu Sātanu. Dzērājs vārdā Džeks esot uzaicinājis iedzert pa glāzei pašu nelabo, kas piekritis alkoholiķa aicinājumam. Taču, kad iedzeršana tuvojusies beigām, abi secinājuši, ka nevar samaksāt krogā rēķinu par dzērieniem. Pļēgurs Džeks licis Sātanam pārvērsties par monētu, lai apmānītu krodzinieku. Tomēr tā vietā, lai godīgi samaksātu par dzērieniem, Džeks no kroga aizbēdzis nesamaksājis, bet monētu-velnu paslēpis kabatā.

Šo teiku īru ģimenes ir stāstījušas paaudžu paaudzēs un ik gadu dienās, kad rēgu un veļu aktivitāte ir bijusi visizteiktākā, proti, oktobra beigās un novembra sākumā, izlikuši uz palodzēm un māju lieveņiem izgrebtus tupeņus ar baismīgām sejām, lai atbaidītu ļaunos garus, it īpaši teikas varoņa Džeka spoku.

19. gadsimtā īri masveidā pārcēlās uz dzīvi ASV, kur turpināja Īrijā aizsākto dārzeņu grebšanas tradīciju un ar to iepazīstināja arī vietējos, vēsta portāls "Time". Veļu laikā viens no visizplatītākajiem dārzeņiem bija tieši ķirbis. Šis dārzenis ilgi un labi glabājās pagrabos, turklāt bija pietiekami liels, lai to varētu ērti izgrebt un tajā ievietot sveces. Ar laiku tieši ķirbji kļuva par primāro Visu svēto dienas dārzeņu laternas materiālu - jau 1842. gadā ASV oktobrī daži laikraksti publicēja detalizētu pamācību, kā pareizi izgrebt ķirbja laternu.