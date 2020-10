Rīgas Motormuzejs sagatavojis īpašu piedāvājumu skolēnu brīvlaikā

Brīvlaika nedēļas piedāvājums – iegādājoties kādu no ģimenes biļešu komplektiem, bez maksas saņemsiet interaktīvās muzeja spēles “Ceļojums muzeja un autobūves vēsturē” kodu.

Interaktīvā spēle “Ceļojums muzeja un autobūves vēsturē” ir jautrs veids, kā papildināt Rīgas Motormuzeja apmeklējumu. Dažādie spēles uzdevumi ļaus paraudzīties uz automobiļiem un autobūvi nedaudz citādāk, atklājot interesantus faktus un nianses par it kā zināmām lietām. “Ceļojums muzeja un autobūves vēsturē” ir lieliska spēle ģimenei, jo iespējams izvēlēties vienu no divām dažāda sarežģītības līmeņa spēlēm, turklāt abās spēlēs uzdevumi ir dažādas grūtības – no pavisam viegliem līdz tādiem, kur noderēs gan trenēta vērotāja acs, gan sava tiesa iztēles.