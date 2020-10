Nav tiesa, ka vairāk nekā 89% Covid testu uzrāda viltus pozitīvu rezultātu

Pasākumā piedalījās arī Dublinas universitātes koledžas (University College Dublin) profesore Doloresa Kahila (Dolores Cahill). Viņa Īrijā izraisīja skandālu, piedaloties galēji labējā aktīvista veidotā raidījumā, kurā noliedza Covid-19 ierobežojumu nepieciešamību un sacīja, ka tie ieviesti, lai padarītu cilvēkus slimākus un uzspiestu tiem vakcināciju. Pēc tam universitāte publiski distancējās no viņas apgalvojumiem, bet kolēģi no inovatīvas medicīnas pētniecības projekta, kurā viņa bija iesaistīta, nolēma pārtraukt sadarbību . Raidījumā viņa apgalvoja, ka stingrajiem ierobežojumiem nav pamata, jo esot pieejami medikamenti Covid-19 prevencijai – vitamīni un hidroksihlorohīns. Nav pierādījumu, ka šīs pretmalārijas zāles būtu efektīvas cīņā pret Covid-19, turklāt tās var izraisīt sirdsdarbības problēmas. Par to rakstīja arī Re:Check.

Vēl kāds dalībnieks Mikaels Nordfords (Mikael Nordford) ir zviedru alternatīvās medicīnas piekritējs. Gan Zviedrijā, gan Dānijā, kur viņam bija klīnika, preses uzmanību viņš izpelnījies ar to, ka ar savu darbību pacientus pakļāvis gan neērtām situācijām, gan dzīvības briesmām. Par to vairākkārt ziņojuši gan pacienti, gan viņa kolēģi. Piemēram, vienā no gadījumiem, kas aprakstīts presē, viņš mēģinājis veikt lokālo anestēziju pie krūšu kaula, taču pārdūris pacienta plaušu. Par to viņam uz laiku liedza darboties Dānijā. Aizstāvībai viņš paziņoja, ka farmācijas uzņēmumiem nepatīkot viņa alternatīvās darba metodes un šādi viņš tiekot sodīts.