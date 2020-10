Kā vienu no problēmām A/S Latvijas Gāze priekšsēdētājs Aigars Kalvītis konferencē „Gāze un transports. Mīti. Realitāte. Ieguvumi” atzīmēja elektromobiļu lobija ietekmi Eiropas Savienībā, kas ignorē faktu, ka elektromobiļu un to bateriju ražošanas procesā tiek radīts no 15% līdz 68% vairāk SEG izmešu nekā tradicionālo transporta līdzekļu radīšana. Turklāt ne visa elektrība, ko izmanto elektromobiļu uzlādei, tiek radīta no atjaunojamiem resursiem, Latvijas gadījumā tie ir 40% no visas elektroenerģijas.