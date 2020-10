Aborta aizliegums ir nejēdzība, ja atbildību nepieprasa arī no tēva

Pēc balsojuma Polijas parlamentā 16. aprīlī, bija skaidrs, ka arī šeit tiks īstenota Putina taktika – neļaut realizēt seksuālo apmācību skolās. Bieži brīnos par to, kāpēc Polijā un Latvijā skaitās neglīti pastāstīt skolā, mācību stundā par cilvēku seksuālajām attiecībām, par kaislību un mīlestību par baudu un prieku būt kopā. Neredzu šajos jautājumos nekā neglīta, neķītra vai briesmīgi piedauzīga, lai nespētu par to normālā, civilizētā un taktiskā tonī runāt ar bērniem. Manuprāt ir labāk pastāstīt, ka fiziskā mīlestība var būt ļoti dažāda un, ka arī šajā jomā mēdz būt dažādas kvalitātes attiecības: gan trulas un primitīvi agresīvas, gan elegantas un erotiski baudāmas. Ir lietas un priekšlikumi, kuriem dzimumattiecības nevajag piekrist un ir veidi, kas ir atbalstāmi un izmantojami. Ja cilvēks nav šajos jautājumos izglītojies, tad viņa dzīve var veidoties nelaimīga un tukša, radot nepatiku pret jebkādu fizisku tuvību un uzverot mīlestību vienīgi kā bērnu radīšanas pienākumu. Tieši tāpēc uzskatu, ka būtu nopietni jādomā par visu

Dzīves kvalitāte sastāv no daudzām sastāvdaļām, to skaitā arī kompetence reproduktīvajos jautājumos, kas pagaidām lielai sabiedrības daļai joprojām ir tabu. Internetā sastopamā pornogrāfija šodien ir pieejama ikvienam un nepavisam nepiedāvā akceptējamus dzimumattiecību modeļus, tāpēc izglītošana šajā jomā kļūst vēl svarīgāka tīmeklim vulgāri „ieliekot kāju durvīs“ jomai ar nosaukumu erotika un sensualitāte. Ja nevēlamies, lai cilvēki cieš no fiziskas tuvības ar otru cilvēku, tad būtu jāsāk par to runāt civilizēti un atklāti, nevis jāizveido jauns likums, kas šo komunikatīvo formu aizliedz.