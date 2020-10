"Triānas parks" piedāvā dziesmu ar Igo. Izdod jaunu EP

"Formas ziņā "Kompozīcijas" vairāk ir konceptuāls darbs, kas sākas ar jautājumu un beidzas ar atbildi. Albums tapis trīs mēnešu laikā, tādēļ tēmas un idejas ir cieši saistītas. Ierakstu caurvij ideja, kura popmūzikā laikam nav diez ko populāra, - vientulības izpēte. Šim gadam raksturīgās izmaiņas mūs katru nodalīja no ierastajām sociālajām grupām, liekot grupēties no jauna. Variācijas ir dažādas, vientulība - nemainīga. Dziesma "Krasti", šķiet, ir dramatiskākā dziesma, kas atklāj albuma lirisko tēlu - tas ir vīlies, sāpināts, viņš vēlas atgūt ticību un sākt visu no jauna. Vai tas maz ir iespējams?” albuma vadmotīvus ieskicē Agnese Rakovska.