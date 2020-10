Attālinātas mācības 7.-12.klasei līdz 15.novembrim, vairāk testu un piemaksas mediķiem

Kā žurnālistiem pastāstīja premjerministrs Krišjānis Kariņš, šodienas sēdē apstiprināta un pieņemta Veselības ministrijas piedāvātā stratēģija Covid-19 apkarošanai, nosakot četras riska kategorijas, no kurām pirmā ir viszemākā, ceturtā - visaugstākā. Pēc Kariņa teiktā, patlaban Latvijā atrodamies trešajā riska kategorijā, tāpēc no piektdienas, 30.oktobra, noteikti stingrāki pulcēšanās ierobežojumi. Privātos pasākumos, neatkarīgi no tā, vai tie notiek iekštelpās vai ārtelpās, tiks atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem, publiskos pasākumos - līdz 300 cilvēkiem.