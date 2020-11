Jonite ar 10 000 eiro ziedojumu partijai KPV LV norēķinājusies par priekšvēlēšanu avīzēm

KNAB apšauba Jonites ziedotos 10 000 eiro, jo maksājums neatbilstot viņas ienākumiem. Tāpēc gandrīz visu summu birojs prasa atmaksāt. Lai to izdarītu, partija nedrīkst šim mērķim izmantot valsts finansējumu, taču partijas konts esot tukšs.

Partijas līderis Atis Zakatistovs uzsvēra, ka politiskais spēks ir likumpaklausīgs un atmaksās "visu, ko no mums pieprasa, par pārkāpumiem, ja KNAB to ir konstatējis". Uz jautājumu par to, vai partijai ir pietiekami daudz līdzekļu ziedojuma atmaksai, Zakatistovs atbildēja, ka tas esot ļoti privāts jautājums un "būtu neprātīgi sagaidīt", ka viņš privātas lietas par partiju stāstu kameras priekšā.