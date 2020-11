Vai sāksies pilsoņu karš jeb kas notiek, ja meli darbojas kā ierocis?

Nē, Trampu neinteresē, vai kāds to pieķers vai nepieķers melos. Viņš rīkojas tik izcili bezkaunīgi, kā vispār nav pieņemts darīt normālā vidē.

Ja viņu kāds pieķers „ar ķepu zaptes burkā“, tad vienmēr var izmeloties ārā no situācijas.

Šodien šāda uzvedība, kuru agrāk uzlūkoja kā bezkaunību, tiek uztverta kā drosme vai pat varoņdarbs. Pieņemsim, ka kāds skolā izņem jūsējo jaku no jūsu skapīša un publiski paziņo, ka esat to nozadzis viņam un tāpēc zaglis turpmāk valkās šo ādas jaku pats! Kas tālāk notiks? Vai kāds jūs publiski aizstāvēs? Nē, tas nenotiks. Visi klusēs, skatīsies un neko nedarīs, lai gan zina, ka šī ir jūsu jaka un tieši jūs pašlaik apzog. Vai kāds brēks pretī? Pieprasīs atdot drēbes? Protams, ka ne. Moberim un vajātājam pretī neviens nekad publiski nerunā, jo tas ir bīstami. Tieši ar šo varmācības metodi strādā Tramps savā politiskajā karjerā.

Cilvēku emocijas ir viegli paverdzināmas un viegli izprovocējamas naidam. 1960.gadā, labklājības reformu laikā, pensionēšanas sistēmas demokrātu reforma “Medicare 1964” tika plaši atbalstīta arī no republikāņu puses ar 83% balsīm, bet tagad kaut kas tamlīdzīgs nav iedomājams. “Obamacare” neatbalstīja neviens republikānis. Naids nav un nevar būt ceļvedis. Tāpēc Trampa vadībā republikāņi ir pārvērtušies par savādu partiju, kas būtiski atšķiras no agrāk iedibinātajām tradīcijām.

Savulaik republikāņu politiķis Roberts Tafts, uzskaitot galvenos savas partijas principus, uzsvēra, ka pats svarīgākais ir nevis radīt sabiedrību ar iespējami augstu labklājības, bet gan rakstura kvalitātes standartu, kurā iekļautos ticība, morāle, savaldība, inteliģence, empātija un dziļi pamatoti centieni pēc taisnīguma un altruisma. Šodien šis republikāņu labo īpašību uzskaitījums izklausās vairāk komisks, ja to aplūkojam Trampa ideoloģijas gaismā. Tagad var bliezt melus, gāzt pa seju, ja vajag, un nolīgt motociklistu bandas kā savas ideoloģijas sargus. Jā, meli ir lielisks ierocis mazizglītotās un bailīgās sabiedrībās. Ar melu rungas palīdzību tās var viegli pakļaut savām interesēm.

Interesanti, ka šodien gatavi aizstāvēt Donalda Trampa godu ir arī labējo ekstrēmistu militārie grupējumi, ieskaitot neofašistisko "Proud Boys". Kā zviedru kolēģei intervijā tikko norādīja grupējuma līderis Enrike Tarro, viņi sāks uzbrukumu, ja vēlēšanas nenotiks tā, kā vajag. Kas viņi ir? Šis kriminālo elementu grupējums darbībā it kā atkārto senu tradīciju - pieskatīt vēlētājus vēlēšanu brīdī. Kustība radās pēc verdzības atcelšanas, kad vietējo šaušanas klubu aktīvisti ar ieročiem rokās devās „pabaidīt afroamerikāņus“ kā vēlētājus. Kārtībniekus nosauca par “bad men at the ballot box” jeb bīstamie vīri pie vēlēšanu urnām. Tramps arī šogad ir lūdzis palīdzību vairākiem šādiem militarizētiem grupējumiem nodrošināt kārtību. Prezidenta dēls Donalds Tramps juniors pat aktivizējis entuziastus pievienoties tā saucamajai Trampa armijai.