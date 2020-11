"Demo skapī" šonedēļ MC Apšaude, Gatis Mūrnieks un "Tornhill"

MC Apšaude "Atšujies" EP

Ar astoņpadsmit minūšu debijas EP hiphopa mūzikā sevi piesaka jaunās repa skolas kolektīva "New Wavy" reperis MC Apšaude. Repera skaņdarbs "Pestītājs" video vietnē "Youtube" ir sasniedzis ievērojamu skatījumu skaitu - 1,4 miljonus. Arī mūzikas straumēšanas vietnē "Spotify" publicētais EP jau klausīts vairākus tūkstošus reižu, kas tikai apliecina to, ka hiphopam Latvijā ir ievērojama auditorija.

Jaunajā mazalbumā dzirdami arī "Siera plates" autori - reperi rolands če un xantikvariāts.

"Lai gan šobrīd vēl, iespējams, Latvija to neizjūt savā ikdienā, šis ir monumentāls brīdis vietējam repa skanējumam, repa nākotnei," pārliecināts ir MC Apšaude.

Audio: (+18) "Atšujies" EP.

Gatis Mūrnieks "Vienmēr var"

Grupas "On My Way" līderis, jelgavnieks Gatis Mūrnieks, sadarbībā ar ierakstu kompāniju "Micrec" laidis klajā jaunu popdziesmu "Vienmēr var", kas tapusi ar Latvijas mūzikas producentu un izpildītāju apvienības "LaIPA" piešķirtās stipendijas atbalstu.

Mūrnieks nav iesācējs mūzika, viņš savulaik sacerējis dziesmas grupai "Putnu balle", pat tādiem popmūzikas smagsvariem kā Lauris Reiniks un Nikolajs Puzikovs. Koncertšovā "Mans draugs – Mārtiņš Freimanis" dziedājis duetā ar Olgu Rajecku.

Jaunās dziesmas mūzikas un vārdu autors ir pats Gatis, bet visus producēšanas darbus paveicis pieredzējušais studijas Factory Sounds Studio producents Gints Stankevičs.

"Ja par kaut ko no sirds sapņo, tad tam, ka to esi spējīgs izdarīt, ir jātic. Ticība sev ir ļoti svarīga. Protams, ja to dari ar smaidu, tad var gadīties, ka sanāk iedvesmot arī apkārtējos, un tā mēs to pasauli arī mainām uz labo pusi," tā par jauno dziesmu saka pats mūziķis.

Dziesmas teksta video veidojis Ēriks Saksons.

Video: Gatis Mūrnieks "Vienmēr var".

Tornhill "Happy Thoughts and Everything Else"

2017. gadā dibinātā apvienība "Tornhill" jau savā nosaukumā atklāj, ka tās izcelsmes vieta ir Torņakalns. Grupu izveidojuši pieci jaunieši no Torņakalna un Mārupes, kas iepazinušies Rīgas Angļu ģimnāzijā. Grupas solists Oskars Broks dzied angļu mēlē, iedvesmojoties no britu rokmūzikas strāvojumiem.

Video: Tornhill "Happy Thoughts and Everything Else".

