Kā attālinātā mācīšanās ļauj radīt idejas, kas spēj uzlabot izglītības attīstību kopumā

Jautāts, vai pirms Covid krīzes tika izskatīti scenāriji, kuros varētu notikt lielāka mēroga krīze, Gribusts norāda, ka tieši par to runāts netika. Bet pie dažādu mācību formu un iespēju attīstīšanas strādāts jau vairākus gadus.

“Mums ir inovatīva mācību platforma Soma.lv, tās iestrādnes un produkti ir tapuši, jau sākot no 2016. gada. Līdz ar to tās skolas, kas, iestājoties ārkārtas situācijai, izmantoja šo produktu ātrāk, varēja daudz vienkāršāk pāriet uz attālināto mācību procesu. Bet arī tām skolām, kas tik aktīvi neizmantoja attālinātās mācīšanās iespējas, bija iespēja to darīt,” skaidro Gribusts.