Pareizi lietota nerada draudus veselībai jeb meli un mīti par sejas maskām

Tāpat cilvēki turpina izplatīt informāciju par it kā masku nēsāšanas prasības pretlikumību. Taču gan tagad, gan arī iepriekš eksperti Re:Check skaidro, ka šī prasība nav pretrunā starptautiskiem dokumentiem un Satversmei.

Publicētajā ierakstā apgalvots, ka noteikumi par obligātu masku nēsāšanu esot pretrunā ar Nirnbergas kodeksu, “kas aizliedz šādus medicīniskus eksperimentus bez cilvēku piekrišanas”. Taču saukt prasību nēsāt mutes un deguna aizsegus par medicīnisku eksperimentu ir aplami. To norāda Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes lektore Karina Palkova. Viņa skaidro Re:Check, ka šim apgalvojumam nav pamata. Cilvēku dalība pētījumā, eksperimentā ir stingri regulēta un “prasība lietot mutes un deguna aizsegus nav vērtējama kā medicīniskais eksperiments”.

Tāpat ierakstā stāstīts, ka prasība nēsāt sejas maskas pārkāpj Satversmi un Vispārējo cilvēktiesību konvenciju. Tā kā autors atsaucas uz konkrētās konvencijas 26. pantu, kurš paredz noteiktus izņēmuma gadījumus, var secināt, ka runa ir par Ovjedo konvenciju. Par to, ka prasība nēsāt sejas masku nav pretrunā Ovjedo konvencijai un Satversmei, iepriekš rakstīja Re:Check. Eksperti uzsvēra, ka šī konvencija attiecas uz ārstniecību un zinātnisko izpēti, savukārt maskas uzskatāmas par individuālās aizsardzības līdzekļiem un to nēsāšana nav ārstnieciska manipulācija. Tāpat Re:Check arī iepriekš skaidroja, ka prasību lietot sejas maskas noteica Ministru kabineta noteikumos, un Saeima ar likumu tam šādas tiesības deleģējusi. Līdz ar to šī prasība nav prettiesiska.