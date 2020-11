Krievu blogeris izjauc Lada Vesta un ir pārsteigts

Tā, piemēram, atklājās, ka blogera rokās nonākušais Lada Vesta universālis SW Cross ir apgādāts ar franču Renault H4M motoru un japāņu CVT automātisko pārnesumkārbu Jatco. Tā bremžu sistēmas sastāvdaļas bija no amerikāņu uzņēmuma TRW, elektronika no Vācijas koncerna Bosch, dzinēja stiprinājumi un stūres mehānisma stienis no Francijas uzņēmuma Valeo. Izplūdes sistēma savukārt bija aizgūta no PSA Peugeot-Citroen meitasuzņēmuma, bet aizmugurējo bremžu diski un skavas savukārt no Anglijas firmas Lucas.