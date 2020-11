Vislatvijas 18.novembra sportiskais izaicinājums "Brīvības skrējiens"

Runājot par dalībnieku iesaisti pasākuma norisē, kā uzsver paši skrējiena organizatori, pieteikšanās ir ļoti aktīva, dalībnieki no visas Latvijas dažādās vecuma kategorijās.

Viena no izaicinājuma jaunākajām dalībniecēm Enia (15 gadi) no Auces novada: "Man vienmēr ir paticis sports, kurā es sevi pilnveidoju; lielākoties sāku skriet garās distancēs "Ghetto Games" izaicinājumu dēļ."

Viena no skrējiena pieredzējušākajām dalībniecēm Baiba (49 gadi) no Jūrmalas: "Regulāri sekoju "Ghetto Games" un Raimondam Elbakjanam Instagram. Redzot to, cik daudzi šogad iesaistījās "Ghetto Games" skriešanas, iešanas un riteņbraukšanas aktivitātēs, ir grūti nostāvēt malā. Tādēļ arī atsaucos 18.novembra "Brīvības skrējienam", lai radītu sev svētku sajūtu un gandarījumu par labi paveikto darbu savas veselības labā."