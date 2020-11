IZM rosina no ietaupītajiem līdzekļiem novirzīt 650 000 eiro studiju un studējošo kredītiem

IZM skaidro, ka kopš šī gada 12.augusta uzsākta studiju un studējošo kredītu izsniegšana, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem ar portfeļgarantiju, kuru administrē AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ("Altum").

Proti, līdz šī gada 25.oktobrim noslēgto kredītlīgumu skaits jau ir 2328. Šogad aptuveni divas reizes arī palielinājies to studentu īpatsvars starp maksas studentiem, kas studiju maksas segšanai izmanto studiju un studējošā kredītu - ja pēdējos piecos gados tas svārstījās 8-11% robežās, tad šogad tas pārsniedz 20%.

IZM atklāj, ka jauno pieteikumu plūsma pašlaik ir samazinājusies no 80 pieteikumiem dienā līdz orientējoši 10 pieteikumiem dienā. Ņemot vērā jau apstrādē esošos pieteikumus un pieprasījuma dinamiku, IZM prognozē, ka šogad noslēgto līgumu skaits varētu būt līdz 2500-2600.

No vienas puses šī situācija liecinot, ka jaunais modelis ir attaisnojis uz sevi liktās cerības un studiju un studējošo kredīti ir kļuvuši pieejamāki. Vienlaikus intereses pieaugums varētu būt skaidrojams ar Covid-19 ietekmi, kas ir samazinājusi studentu iespējas papildu studijām arī strādāt, lai segtu studijas maksu, kā arī studentu vecāku ienākumus. Tāpat iespējams daļa studentu ir atteikušies no ieceres studēt ārzemēs, Covid-19 dēļ paliekot Latvijā, norāda ministrijā.

IZM norāda, ja ministrijas piedāvātā pārdale, lai apmierinātu šīs rudens paaugstināto pieprasījumu, netiks atbalstīta, Budžeta likumā paredzētais finansējums riska segumam netiks pārkāpts. Taču šī rudens paaugstinātā pieprasījuma dēļ nākamgad no jauna slēdzamo kredītlīgumu skaits būs par 500 līdz 600 mazāks.

Šīs arī esot iznākums, ko ministrija vēlas novērst ar pārdali tās administrētajā budžetā, pārdalot 556 516 eiro no budžeta apakšprogrammas "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem" uz budžeta apakšprogrammu "Studiju un studējošo kreditēšana", un pārdalot 87 063 eiro no "procentu izdevumiem" uz izdevumu kodu "subsīdijas un dotācijas", kopā nodrošinot 643 579 eiro papildus finansējumu portfeļgarantijai.

Otrs risinājums paredz izvērtēt iespējas ieviest kritērijus, noteikt prioritātes, atcelt procentu maksājumus un citus pasākumus, savlaicīgi komunicējot to ar nozari un ieviešot normatīvo aktu izmaiņas. Kritēriju izstrāde būtu nepieciešama, jo princips "kas pirmais nāk, tas saņem kredītu" nebūtu taisnīgs - tas sniegtu priekšrocības studentiem no augstskolām, kas ātrāk uzsāktu uzņemšanu, nelabvēlīgākā situācijā atstājot tos, kuri no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ tiek imatrikulēti vēlāk, pauda IZM.