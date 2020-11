Špikeris melnās krāsas interjeram: kā nepārsātināt interjeru

Kā norāda eksperti, viens no veidiem, kā pāriet uz melno interjeru, ir sākt ar nelieliem objektiem - izvelēties pelēkās jeb antracīta krāsas sienas pārklājumu vai melnu matēto.

Interjera dizainere Anna Ilmere nešauboties atzīst, ka melno krāsu var uzskatīt par visdziļāko un jutekliskāko krāsu, kura piesaista skatienu, pateicoties savai noslēpumainībai. Ne velti to var novērot, gan izvēloties melnu apģērbu, gan arī interjeru. Apģērbu izvēlē melnā krāsa ir klasiska vērtība, kas nemainās un nepamet modi, taču interjerā melnā klātbūtne tikai sāk savu slavas gājienu un rada revolūciju interjera dizainā, aizmirstot par stereotipiem. Cilvēki arvien vairāk atļaujas eksperimentēt un nebaidīties.

“Izvairīšanās no melnās krāsas interjerā visbiežāk saistās ar bailēm, ka telpa izskatīsies drūma un tumša, taču tā vis nav.

Kad izdzirdam frāzi "melns un pelēks", mūs nereti pārņem garlaicība. Bet vārds “antracīts” jau skan labāk. Kas tad ir antracīts? Kā norāda dizainere, antracīts ir krāsa, kas ir viena no bagātīgās pelēkās paletes nokrāsām. Paradoksāli, ka šo interjera toņu klāsts ir viens no jaunākajiem dizaina virzieniem. Antracīts rada mierīgu noskaņu, nav uzkrītošs, turklāt lieliski izceļ melnās krāsas akcentus. No praktiskā viedokļa, piemēram, interjers, kas dekorēts pelēkos toņos, palīdz labāk koncentrēties.