LA finansēšanas skandāls: politiķu tikšanās kafejnīcā – motivējoša saruna vai naudas nodošana?

Pagājušās sestdienas LA paziņojumus par Jura Pūces atkāpšanos no amatiem partijā un apvienībā “Attīstībai/Par!” aizēnoja Mičerevska tviterī paustais. Uz lūgumu izskaidrot, kāpēc viņš ir ar dāsnām biedra naudām vēl šogad atbalstījis partiju, no kuras plānojis aiziet, Rīgas domes deputāts tviterī paziņoja – tā neesot bijusi paša, bet gan “Edgara atnestā nauda”. Uz ierakstu reaģēja arī LA valdes loceklis Edgars Jaunups, aicinot Mičerevski vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).

Mičerevskis stāsta, ka to ir izdarījis, un tādā apmērā, kas, viņaprāt, netraucētu KNAB, savus apgalvojumus komentēja arī “de facto”. “Es labi atceros to pirmo reizi, kā man tas bija. Man piezvanīja vienkārši Juris Pūce, teica, ka vajag steidzīgi satikties. Un kaut kādā tas toreiz bija kafejnīcā, un,

Naudas devēji bijuši Pūce vai Jaunups, bet ne abi kopā, saka Mičerevskis: “Tas vienmēr ir tā, ka viens no viņiem. Un nezinu, kā viņi tur iekšēji sadala tās lomas un kā tā kase izskatās patiesībā. Un no kurienes, kādā kurpju kastē tas viss centrālais depozīts stāv – par to man nav ne jausmas, bet kaut kā viņi to sadala savā starpā.”