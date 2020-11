"Man ir sajūta, ka Latvijas valsts mani iznīcina kā nevajadzīgu"

FOTO: Shutterstock

Ko valsts? Vai palīdz?

Anda: Pirmajā Covid-19 vilnī saņēmu 43 eiro dīkstāvi par divām nedēļām. Pēc tam atsākām online darbu un mums kaut kādi līdzekļi ienāca kontā (40% apmērā). Tāpēc vairs nevarējām pieteikties pabalstam. Oficiālu e–pastu no Rīgas Domes vai Izglītības ministrijas neesmu saņēmusi. Nekādu ziņu no atbildīgajām iestādēm nav, jo nevienam neinteresē, kā mums klājas. Valsts nav komunicējusi pa tiešo ar interešu izglītības vadītājiem. Šobrīd esmu saņēmusi no manas grāmatvedības (kura, protams, ir jāalgo privāti) e–pastu par to, ka drīkstu pieteikties vai nu dīkstāves pabalstam, vai algu subsīdijai. Man ir jāizvēlas viens no tiem. Tad sanāk - ja es izvēlos dīkstāvi un sedzu no tā vismaz telpu īri, lai būtu, kur atgriezties pēc šī murga, tātad alga man nepienākas. Labi. Varētu domāt, kas man ir izdevīgāk, bet vienalga man neizdodas izglābt šo uzņēmējdarbību un nodrošināt sev iztiku. Man jāizvēlas vienu no divām liktenīgajām izvēlēm:

a) vai nu pabarot savus bērnus, jo esmu mamma, kura viena pati audzina skolas vecuma dvīņus, vai b) nesamaksāt savu telpu īri centrā.

Kā risini situāciju?

Anda: Es šobrīd esmu mikrouzņēmums. Tas nozīmē, ka man vēl cels nodokļus no jaunā gada. No 15% uz 25%, jo es nepelnu tik daudz, lai man sanāktu vairāk kā 40 000 gadā, un tad manu nodokli varētu pacelt uz 40%. Tagad esmu spiesta plānot likvidēt savu mikrouzņēmumu un gaidīt, kas būs un kā viss notiks. Līdz jaungadam (ārkārtas stāvoklī) strādāšu online ar tiem, kuri ir ar mieru šādi dejot. Ar vecākiem sapulcē (Zoom) likām idejas kopā un atradām risinājumu, ka mēģināsim strādāt mazās online grupās līdz 5 dejotājiem. Taču tad man nodarbību skaits ir jāpalielina, lai varētu bērniem kaut ko palabot, uzslavēt to, kas izdodas un ir saskatāms ekrānā. Viens bērns dejo kopā ar mani zālē privāti. Tad divatā veicam vingrinājumus, un

bērniem tas ir mēneša notikums – reāli dejot. Šo brīdi viņi gaida līdzīgi dzimšanas dienai.

Dejas izdejot visi kopā mēs nekādi nevaram. Šī iespēja ir apstājusies. Es gatavoju materiālus video ierakstos, lieku YouTube, sūtu linkus.

Kā jūties kā mazais uzņēmējs, pedagogs, kultūras jomas attīstītājs?

Anda: Man ir sajūta, ka Latvijas valsts mani iznīcina kā nevajadzīgu. Mans darbs nav vajadzīgs valstij. To tagad redzu. Taču ar savu deju esmu vajadzīga saviem audzēkņiem. To arī redzu un izjūtu. Kad audzēkņi nāk pa vienam pie manis zālē, tad visi skrien pretī, apskauj mani. Vecāki cenšas sūtīt pozitīvas ziņas un pateikties par to, ko daru. No valsts puses es jūtu nespēju, nevēlēšanos un neprasmi skatīties ilgtspējīgi uz situāciju kopumā un uz to, ko mēs darām. Viss tiek nežēlīgi grauts, kultūra saņem sitienu pēc sitiena. Taču kultūras saknes mūsu tautā sākas tieši no interešu izglītības. Visi dziesmu un deju svētki sākas ar „dziedāšanām” un „dejošanām” pirmsskolā un sākumskolā. Tieši šeit bērni gūst spēju koncentrēties un vēlāk arī sekmīgi izglītoties. Bērni, kuri regulāri apmeklē interešu izglītību, ir disciplinēti un ar pašcieņu. Sanāk, ka Latvijai šādi pilsoņi nav vēlami un vajadzīgi. Ļoti tumšs laiks šobrīd mūsu tautai. Mums jātiek tam pāri kopā. Visiem spēkiem.

Pandēmijas sekas

Raksta sākumā nācās konstatēt, ka pandēmijas upuru var būt pat vairāk, nekā statistika tos spēj uzskatīt. Iespējams, ka arī pēc šīs epidēmijas beigām upuru būs vairāk, nekā pirmajā mirklī izskatās un skaitļos tiek nolasīts. Te būs runa par cilvēkiem, viņu sapņiem, iecerēm un idejām, kuras mēs – sabiedrība, institūcijas, valdība un vadošās partijas - esam atļāvuši iznīcināt, anulējot viņiem iespēju strādāt un turpināt savu uzņēmējdarbību cilvēka cienīgos apstākļos.

Ceru, ka vēl ir iespējams mainīt finansiālo atbalstu šiem uzņēmīgajiem un apņēmīgajiem cilvēkiem, jo viņi ir vajadzīgi ne tikai audzēkņiem, bet arī mums visiem.