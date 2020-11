Ziedot var ne tikai naudu, bet arī savu laiku un talantus. Kā Ivita kļuva par dakteri Tūtu

Atceroties savus pirmos gadus daktera Klauna ādā, Ivitu pārņem duālas sajūtas: “Atšķirībā no dažiem kolēģiem, kuriem varbūt sākumā bija tā rožainā vīzija, kas izplēnēja, saskaroties ar reālo dzīvi slimnīcā, man bija vieglāk – nebija nekādu ilūziju, es biju sapratusi, uz ko es parakstos. Manam dēlam četru gadu vecumā tika konstatēts vaskulīts – ļoti smagas pakāpes alerģija. Mēs nezinājām, vai viņš maz būs dzīvotājs. Ilgstoši uzturoties ārstniecības iestādēs, es jau biju iepazinusi slimnīcas “virtuvi”, zināju, kā iet personālam, un man bija pieredze arī kā mātei, kuras bērns ir ilgstoši slimojis. Es sapratu, kā šādā situācijā cilvēks jūtas – kā stūrī iedzīts zvērs, kurš ir viens ar visām savām bažām un bailēm. Man bija liela vēlme palīdzēt, un Dakteri Klauni to pieprot.”

Par vienu no lielākajiem izaicinājumiem savā darbā sieviete uzskata sadarbību ar slimnīcas mediķiem un personālu: “Vecāki slimnīcā nāk un iet, bet personāls paliek. Jautājums, kā panākt to, lai personāls tevi uztver nevis kā traucēkli, bet kā kolēģi. Projekta sākumā Klauni mediķiem bija īsta šoka terapija – bija tādi brīži, kad, satiekot gaitenī ārstu, redzu, ka viņš uz mani skatās, domājot, ka esmu pacients, kas izbēdzis no kādas citas nodaļas (smejas). Ir nācies dzirdēt arī nicīgas piezīmēs, ka vārdu salikums “dakteris Klauns” devalvē ārsta profesiju, tad man ir nācies skaidrot, ka es labprāt neizmantotu daktera vārdu, ja vien tam ārstniecības procesā nebūtu terapeitiska nozīme. Zinu dažus savus kolēģus, kuri netika galā ar šo izaicinājumu – viens no viņiem bija lieliskais, nu jau mūžībā aizgājušais aktieris Jānis Reinis, kurš mācījās par dakteri Klaunu, bet praksē saprata, ka “nebūs””.