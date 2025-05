MI diskriminē sievietes – ko tas iemācījies no mūsu aizspriedumiem?

To spilgti apliecina vairāki starptautiski piemēri – kompānija “Amazon” izmantoja MI risinājumu darbinieku atlasei, taču algoritms, analizējot CV, sāka noraidīt sievietes, jo iepriekš kompānijā vadības un tehniskajās pozīcijās pārsvarā tika pieņemti vīrieši.

Labklājības ministrijas dati liecina, ka teju 40% Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar kādu no diskriminācijas veidiem – dzimuma, vecuma, reliģiskās piederības u.c. Šie rādītāji ir ļoti augsti, turklāt, digitālo tehnoloģiju attīstība ir radījusi arī situācijas, kad arī mākslīgais intelekts (MI) diskriminē cilvēkus. MI mācās no cilvēku aizspriedumiem un vēsturiskajiem lēmumiem, rezultātā pieņemot diskriminējošus lēmumus, piemēram, darbā pieņemšanas, kredītu piešķiršanas vai pat veselības aprūpes jomās. To dēvē par algoritmisko diskrimināciju.