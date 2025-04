Ulme: Zemākais kritiens bija ar seju pret asfaltu — sajaucot alkoholu ar antidepresantiem

Kad tu dzīvo otra cilvēka dzīvi, kad esi atkarīgs no otra cilvēka garastāvokļa, no viņa ieradumiem - īpaši jau sliktajiem... Es atceros tās garās nakts stundas, sēžot uz palodzes un gaidot, kad pārnāks mans vīrs pēc kārtējās dēkas. Tu tā nespēj dzīvot - bet tu tā nespēj arī aiziet... Tā vietā es atriebos, pati uzsāku dēku. Es domāju, ka tas palīdzēs, bet vispār es domāju, ka viss atrisināsies pats no sevis. bet tā nenotika," forumā savu stāstu iesāk Una Ulme.