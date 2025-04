Gripa, mikoplazmas pneimonija un citas saslimšanas joprojām aktuālas – svarīgi atbalstīt imunitāti!

Kā piemērotus uztura bagātinātājus farmaceite Laila Zālīte iesaka PROVISOR Liposomal C vitamīnu kapsulās, jo liposomālā forma nodrošina labāku vitamīna uzsūkšanos šūnu līmenī, atdarinot dabiskos procesus organismā. Šis preparāts ir piemērots no 14 gadu vecuma. Turklāt šī forma mazina kuņģa un zarnu trakta kairinājuma risku un samazina iespēju rasties gremošanas traucējumiem. Savukārt PROVISOR C vitamīna pastilas ir piemērotas arī bērniem jau no sešu gadu vecuma – viegli lietojamas un ar patīkamu augļu garšu.