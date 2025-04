Vidzemes tirgus kļūst par ilgtspējīgas modes centru

Festivāla kulminācijā, 6. jūnija vakarā, uzstāsies viens no spilgtākajiem Latvijas hiphopa talantiem – Marko, kurš noslēgs pasākumu ar iespaidīgu priekšnesumu. Ilgtspējīga mode un radošās aktivitātes Festivāls turpina savu misiju – atbalstīt vietējos ilgtspējīgās modes dizainerus un radīt platformu jauniem talantiem. Pirmajā dienā apmeklētāji varēs baudīt jauno dizaineru kolekciju modes skati, kur tērpi būs radīti no pārstrādāta tekstila. Ilgtspējīgas modes dizaineriem dalības pieteikšanās modesskatei ir pagarināta līdz 5. maijam, tāpēc vēl ir iespēja kļūt par daļu no "Bourzma Boutique" festivāla programmas.