Andas Ogriņas dzīve pēc klīniskās nāves jeb sirds apstāšanās

"Man vienmēr pietika atcerēties to dienu, to, kā tas notiek, un tās sajūtas, kas bija, kad es atkal nokļuvu miera stāvoklī. Es ļoti, ļoti gribētu atkal to absolūto mieru atgūt, un es to cenšos darīt vienkārši caur pasaules un cilvēku pieņemšanu un mīlēšanu un laba darīšanu. Patiesībā tas ir kaut kas diezgan tuvu tam stāvoklim, kādā es tiešām biju nepelnīti nopelnījusi šo balvu būt tādā skaistā mierā," raidījumā runā Anda.