Horoskops piektdienai: 13. jūnijam

Tu šodien vēlēsies pārvērst ideju par darbību – dari to, bet soli pa solim. Darbā vari būt iedvesmas avots citiem, ja spēsi noturēt fokusu. Attiecībās diena piemērota dziļai sarunai vai kopīgam sapņu plānam. Finansiāli esi piesardzīgs – šodien vēl nav īstais brīdis riskēt. Veselības ziņā noder aktivitāte brīvā dabā vai elpošanas vingrinājumi. Vakars atnes vieglu dzirksti – arī tev pienākas nedaudz romantikas.

Šodien jutīsies spēcīgs, bet uzmanies no pārslodzes – tu neesi mašīna. Darba lietās iespējama jauna atbildība, kas sākumā liekas smaga, bet vēlāk nes ieguvumu. Attiecībās vēlēsies skaidrību un uzticību – dari arī pats to, ko sagaidi no otra. Naudas jautājumos labs brīdis investīcijām zināšanās vai darba rīkos. Veselība stabila, bet jādod sev miegs un miers. Vakars būs mierpilns, ja ļausi sev arī “izslēgties”.