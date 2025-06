Četri veidi, kā padarīt dzīvi mājās priecīgāku

Prieks ir viena no astoņām vajadzībām labākai dzīvei mājās. Tomēr šī gada pētījums “Dzīve mājās”* liecina, ka divi no pieciem cilvēkiem (40%) novērtē prieku, taču mājās to bieži neizjūt. Psiholoģe Marija Ābeltiņa atgādina, ka mājas, kas ir mūsu vispersonīgākā vide, būtiski ietekmē mūsu mentālo un fizisko veselību. Ja mājās trūkst prieka, tās var mūs nevis uzlādēt, bet gan iztukšot. Paturot to prātā, ir svarīgi zināt, kā uzlabot savu dzīvi mājās, lai ikdienā ienestu tajās vairāk prieka.