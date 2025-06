Horoskops ceturtdienai: 12. jūnijā

Šodien jutīsi vēlmi pēc klusuma, sakārtotas telpas un saprotamām attiecībām. Darbā iespējama iekšēja vilšanās, ja neņemsi vērā savas robežas – dari tikai to, kam piekrīti no sirds. Attiecībās emocijas plūst zem virsmas – ļauj partnerim tuvoties savā tempā. Finansiāli tu būsi piesardzīgs, bet tieši tas pasargās no nevajadzīgiem tēriņiem. Veselības ziņā – uzturi siltumu un vēro, vai neesi pārāk noslēdzies. Vakars sniegs iespēju pabūt ar kādu, kurš tevi redz patiesi.