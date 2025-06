Jūnijā, kad spilves zied: 10 maģiski skaistas purva takas Latvijā

Lielā Ķemeru tīreļa taka ir populārākais apskates objekts Ķemeru Nacionālajā parkā, kur var iepazīt augsto purvu un tā iemītniekus. Lielais Ķemeru tīrelis ir viens no lielākajiem sūnu purviem Latvijas piekrastē, tā platība ir 5000 hektāri. Purva vecums ir ap 8000 gadu! Takas laipa aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu smaržas valstībā. Uzmanīgi ieskatoties, var ieraudzīt gan kukaiņēdāju augu – raseni, gan dažādus putnus – purva tilbīti, balto cielavu, koku čipsti un tālumā saklausīt dzērves. Īsāku pastaigu cienītāji var doties pa laipas mazo loku (~1,4 kilometri), savukārt tiem, kas izvēlēsies iet pa lielo loku (~3,4 kilometri), lielākā balva būs skatu platforma, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz purva ainavu mazliet no augšas.