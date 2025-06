Aktīvs dzīvesveids prasa vairāk – vai nodrošini organismam nepieciešamos resursus?

C vitamīns – lai gan tas ir pazīstams galvenokārt kā vitamīns imunitātes spēcināšanai, noguruma mazināšanai un kolagēna sintēzei, patiesībā C vitamīns ir nozīmīgs visos sportam būtiskos bioķīmiskajos procesos, tostarp stiprina imunitāti un izturību. Uzņemot C vitamīnu pēc fiziskas slodzes, iespējams mazināt oksidatīvo stresu un iekaisuma reakciju.